Названо число въехавших в Россию с начала года украинцев

В первом квартале текущего года государственную границу России пересёк 5641 гражданин Украины.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проанализированные статистические данные.
Как следует из публикации, подавляющее большинство прибывших иностранцев, а именно 5393 человека, посетили страну с частными целями.
Специалисты уточнили, что остальные граждане приезжали ради работы, учёбы, туризма и деловых встреч.
По их словам, основным способом передвижения для пяти с половиной тыс. человек стал авиатранспорт, тогда как наземными маршрутами и пешим порядком воспользовались лишь десятки людей.
Ранее уполномоченный по правам человека в стране Татьяна Москалькова сообщила, что количество украинцев, которые проживают в России, составляет порядка 2 млн.