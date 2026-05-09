«Проект свобода плюс»: Трамп пригрозил Ирану новой операцией в Ормузе

США начали операцию по сопровождению коммерческих судов через Ормузский пролив 4 мая. Однако уже на следующий день Трамп объявил о её временной приостановке. По его словам, он согласился поставить инициативу на паузу по просьбе Пакистана и ряда других стран. Теперь, судя по его заявлению, терпение Вашингтона может лопнуть.