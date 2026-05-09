Трамп допустил переброску американских войск из Германии в Польшу

На фоне нарастающего напряжения в отношениях с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президент США Дональд Трамп не исключил возможность передислокации части американских войск, размещённых в Германии, в Польшу.
Об этом американский лидер сообщил в ходе брифинга с журналистами.
«Это вполне возможно», — подтвердил Трамп.
Слова президента прозвучали на фоне усиливающихся разногласий между США и Германией.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что Трамп, назвав разгром Третьего рейха победой Америки над злом, фактически унизил и опрокинул на пол европейских вассалов Вашингтона.