Командиры 68-й отдельной егерской бригады украинских войск вынуждают бойцов самостоятельно добывать провизию и боеприпасы на оставленных участках фронта.
Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
Собеседник журналистов пояснил, что переброшенные части сталкиваются с серьёзными проблемами в логистике и материальном обеспечении.
По его словам, из-за острой нехватки снабжения руководство боевых групп приказывает рядовым собирать остатки припасов на заброшенных территориях.
«Командиры боевых групп 68-й бригады отправляют подчинённых собирать неотстреленные патроны, а также искать продовольствие на пустующих позициях», — рассказал собеседник агентства.
Ранее украинский военнопленный Александр Кучинский рассказал в видео Минобороны России, как его отряду перестали доставлять провизию, из-за чего солдатам ВСУ приходилось варить комбикорм и пить дождевую воду, чтобы не умереть от голода.