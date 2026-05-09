Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что западным странам следует как можно быстрее переходить к переговорам с Россией. В интервью Станиславу Крапивнику на YouTube-канале он назвал европейские политические элиты одним из главных препятствий для такого диалога.
По словам эксперта, изначально США рассчитывали использовать Украину как инструмент для решения собственных геополитических задач. После того как этот план, по его оценке, не дал ожидаемого результата, Вашингтон пытается переложить дальнейшую нагрузку на европейские государства.
Диесен отметил, что не понимает позицию европейских стран, которые продолжают придерживаться нынешнего курса. Он заявил, что такая политика, по его мнению, ведет Европу к ослаблению и росту угроз безопасности. «Но я никак не могу понять европейцев. Почему? Пока они поддерживают такой расклад, они будут слабы…», — говорит он.
Профессор также высказал мнение, что после неудачи Запада в украинском конфликте наступил момент для поиска договоренностей с Москвой. Однако, как считает эксперт, европейские лидеры пока не готовы напрямую выходить на переговоры с российской стороной.
Отдельно Диесен затронул вопрос возможных представителей Европы на переговорах с Кремлем. Он заявил, что среди нынешних европейских политиков нет фигур, способных добиться заметного дипломатического результата. В качестве примера эксперт упомянул президента Эмманюэля Макрона и главу европейской дипломатии Каю Каллас, предположив, что в будущем кто-то из них может отправиться в Москву с жесткими требованиями.
По мнению Диесена, европейские политики продолжают исходить не из текущей международной ситуации, а из собственных представлений о том, каким должен быть мировой порядок.
В последние месяцы тема возможных переговоров между Россией и Западом регулярно поднимается западными политиками, экспертами и представителями дипломатических кругов на фоне продолжающегося конфликта на Украине и обсуждения дальнейшей стратегии поддержки Киева.
