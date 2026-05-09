Западным странам нужно как можно скорее начать переговоры с РФ, но серьезным препятствием этому становятся европейские политические элиты. Об этом в пятницу, 8 мая, высказался профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
— Соединенные Штаты хотели использовать украинцев как инструмент для устранения. Вполне логично, что, потерпев неудачу, они пытаются передать это европейцам, — заявил он в интервью Станиславу Крапивнику на его YouTube-канале.
По его мнению, существующие кандидаты от Европы для переговоров с Москвой не способны достичь дипломатических успехов.
Эксперт отметил, что на Западе продолжаются споры о том, кто и каким образом должен вести переговоры с Кремлем. При этом некоторые европейские политики, включая президента Франции Эммануэля Макрона и главу европейской дипломатии Каю Каллас, по-прежнему исходят не из реальной ситуации, а из собственных представлений о том, каким должен быть мир. Именно в этом Диесен видит главную проблему.
Страны Европейского союза на неформальной встрече глав МИД стран — участниц объединения на Кипре 27−28 мая обсудят возможности переговоров с Россией. Отмечается, что по итогам встречи не следует ожидать практических решений, диалог продолжится на встрече глав МИД 15 июня, а затем на следующем саммите ЕС 18−19 июня.