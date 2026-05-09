«Наши танки в сирени, офицеры в "плену"»: внучка Конева о 9 мая 1945-го в Праге

9 мая 1945 года жители Праги буквально заполонили улицы, чтобы встретить красноармейцев как настоящих освободителей. Об этом в беседе с ТАСС рассказала Елена Конева — внучка легендарного маршала Ивана Конева и член Фонда памяти полководцев Победы.

Хроника тех событий, как рассказывает внучка великого маршала, на улицы вышел весь город, а ее дед не сразу смог понять, освобождена ли Прага.

«Люди держали в руках огромные букеты сирени и бросали цветы прямо на наши танки. Дед вспоминал: он почти потерял управление войсками, потому что не мог понять, освобождена ли столица до конца. Все офицеры связи и командиры бригад просто “исчезали” — пражане их захватывали в плен, но только для того, чтобы расцеловать, обнять и угостить», — поделилась она.

Она подчеркнула, что так встречают именно освободителей, а не захватчиков.

В марте этого года стало известно, что памятник Ивану Коневу, демонтированный в 2020 году с постамента на площади Интербригады в районе Прага-6, планируют установить в пражском Музее памяти XX века. Этот музей был создан для изучения тоталитарных режимов. Хотя раньше на него претендовала другая европейская страна.

