«Наши танки в сирени, офицеры в "плену"»: внучка Конева о 9 мая 1945-го в Праге

Хроника тех событий, как рассказывает внучка великого маршала, на улицы вышел весь город, а ее дед не сразу смог понять, освобождена ли Прага.
«Люди держали в руках огромные букеты сирени и бросали цветы прямо на наши танки. Дед вспоминал: он почти потерял управление войсками, потому что не мог понять, освобождена ли столица до конца. Все офицеры связи и командиры бригад просто “исчезали” — пражане их захватывали в плен, но только для того, чтобы расцеловать, обнять и угостить», — поделилась она.
Она подчеркнула, что так встречают именно освободителей, а не захватчиков.
В марте этого года стало известно, что памятник Ивану Коневу, демонтированный в 2020 году с постамента на площади Интербригады в районе Прага-6, планируют установить в пражском Музее памяти XX века. Этот музей был создан для изучения тоталитарных режимов. Хотя раньше на него претендовала другая европейская страна.
«У вас нет никаких прав»: чехи пытаются забрать себе памятник советскому маршалу.