Токаев о товарообороте с Россией Путину: В этом году уверенно перейдем отметку в $30 млрд

«Что касается сотрудничества между нашими государствами, то мы интенсивно готовимся к Вашему государственному визиту в конце мая. За последние пять лет Россия является одним из основных инвесторов в казахскую экономику. Торговля успешно развивается. По итогам нынешнего года, согласно прогнозам, мы уверенно перейдем отметку в $30 млрд — это хороший показатель. Хотел бы особо отметить развитие гуманитарных связей между нашими странами в области образования. Школы “Сириус” уже активно начали работать на нашей территории — в Алматы, Астане и других городах. Туризм — это тоже очень важный показатель. По итогам 2025 года Россия вышла на первое место по количеству туристов, побывавших в Казахстане», — сказал Токаев.