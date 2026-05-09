Токаев о товарообороте с Россией Путину: В этом году уверенно перейдем отметку в $30 млрд

Астана. 9 мая. КазТАГ — Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи главы государств обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня. Президент нашей страны уделил особое внимание предстоящему государственному визиту российского лидера в Казахстан», — говорится в сообщении в субботу.

Токаев поблагодарил Путина за традиционно теплый прием и поздравил его и всех россиян с 81-й годовщиной Великой Победы.

«Я очень рад видеть вас в Москве накануне великого праздника Дня Победы — это, как говорится, праздник со слезами на глазах. Мы чествуем героев самой кровопролитной войны в истории человечества. Советское государство, победив фашизм, вышло из Второй мировой войны со статусом великой державы и стало учредителем Организации Объединенных Наций. Мы это помним и чествуем наших ветеранов. Всего 57 фронтовиков осталось в Казахстане, живущих и помнящих войну», — подчеркнул глава нашего государства.

Президент Казахстана отметил, что взаимодействие двух стран находится на подъеме и динамично развивается по всем направлениям.

«Что касается сотрудничества между нашими государствами, то мы интенсивно готовимся к Вашему государственному визиту в конце мая. За последние пять лет Россия является одним из основных инвесторов в казахскую экономику. Торговля успешно развивается. По итогам нынешнего года, согласно прогнозам, мы уверенно перейдем отметку в $30 млрд — это хороший показатель. Хотел бы особо отметить развитие гуманитарных связей между нашими странами в области образования. Школы “Сириус” уже активно начали работать на нашей территории — в Алматы, Астане и других городах. Туризм — это тоже очень важный показатель. По итогам 2025 года Россия вышла на первое место по количеству туристов, побывавших в Казахстане», — сказал Токаев.

Глава государства выразил уверенность в том, что предстоящий саммит Высшего совета Евразийского экономического союза в Астане будет успешным, а государственный визит Президента России в Казахстан станет событием большой политической и исторической важности.

В свою очередь Путин отметил личный вклад Токаева в укрепление отношений между двумя государствами.

«Для наших народов и для нас лично это действительно грандиозный, может быть, самый главный праздник. То, что вы сочли возможным приехать в Москву и быть в эти дни вместе с нами — это лучшее доказательство того, на каком уровне находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией. В значительной степени это происходит благодаря вам, вашему личному вкладу в развитие межгосударственных связей», — сказал российский лидер.

В ходе встречи главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.