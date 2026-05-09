Мирный житель ранен при атаке FPV-дрона в Брянской области

Один человек пострадал в результате удара беспилотников ВСУ по территории Брянской области.
Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Атака украинских войск зафиксирована в селе Борщово Погарского района.
Глава региона пояснил, что пострадавшего мужчину оперативно госпитализировали в медицинское учреждение.
По его словам, в результате налёта также оказался повреждён легковой автомобиль.
«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.
Ранее дежурные подразделения ПВО успешно ликвидировали восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Тульской областью.