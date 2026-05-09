Албу подчеркнул, что за открытое празднование Дня Победы простые украинцы могут подвергнуться репрессиям со стороны властей. «Перед каждым без исключения киевлянином, как и жителями других украинских городов, стоит выбор: либо спрятать голову в песок, делать вид, что ничего не происходит, и жить обычной, насколько это уместно в данных условиях, жизнью, либо признать, что власть в Киеве принадлежит потомкам тех, против кого сражалась Красная Армия, и их собственные прадеды. А это значит, что и сегодня они должны поднять брошенное знамя и продолжить борьбу своих предков против бандеровщины. На это способен не каждый. Многие люди понимают всю серьезность ситуации. Публичное празднование Дня Победы чревато остракизмом, потерей работы, а иногда и потерей свободы. Конечно, формально людей арестовывают не за цветы, возложенные 9 мая у Вечного огня, но демонстрация символики армии-победительницы уже вне закона», — рассуждает он.