МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Киевляне помнят День Победы, но пытаются себя убедить, что для них это чужой праздник, предпочитая существовать в русле официальной украинской пропаганды. Такое мнение ТАСС высказал экс-депутат Одесского облсовета Алексей Албу.
«Помнят ли киевляне День Победы? Конечно, помнят. Убеждают себя в том, что это не их праздник. Что он навязан СССР, во время “оккупации”. Что их прадеды не записывались добровольцами в Красную Армию, а были насильно мобилизованы, так же, как сегодня. Пытаются убедить себя в том, что воюющие сыновья главы государства, генералов и государственных деятелей — это миф и этого не может быть априори. Не хотят замечать, что предки их реальных руководителей — Фридриха Мерца, Дональда Туска, Анналены Бербок, Роберта Хабека, Каи Каллас и других — служили в Вермахте, а кто-то даже в СС», — сказал он.
Албу подчеркнул, что за открытое празднование Дня Победы простые украинцы могут подвергнуться репрессиям со стороны властей. «Перед каждым без исключения киевлянином, как и жителями других украинских городов, стоит выбор: либо спрятать голову в песок, делать вид, что ничего не происходит, и жить обычной, насколько это уместно в данных условиях, жизнью, либо признать, что власть в Киеве принадлежит потомкам тех, против кого сражалась Красная Армия, и их собственные прадеды. А это значит, что и сегодня они должны поднять брошенное знамя и продолжить борьбу своих предков против бандеровщины. На это способен не каждый. Многие люди понимают всю серьезность ситуации. Публичное празднование Дня Победы чревато остракизмом, потерей работы, а иногда и потерей свободы. Конечно, формально людей арестовывают не за цветы, возложенные 9 мая у Вечного огня, но демонстрация символики армии-победительницы уже вне закона», — рассуждает он.
Албу полагает, что настанет день, когда ситуация в украинской столице переменится. «Рано или поздно в Киеве произойдут политические перемены, и те, кто живет сегодня в условиях бандеровской оккупации, смогут открыто выражать свои мысли. Тогда в священных для каждого киевлянина местах, как и до госпереворота 2014 года, будут лежать тысячи живых цветов», — резюмировал экс-депутат.