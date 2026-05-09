Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пилоты БПЛА первыми начнут поиски пропавшей семьи Усольцевых под Красноярском

В Красноярском крае возобновляются мероприятия по поиску семейства Усольцевых, исчезнувших осенью прошлого года, однако массовое привлечение волонтёров пока откладывается, сообщила ТАСС представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

В Красноярском крае возобновляются мероприятия по поиску семейства Усольцевых, исчезнувших осенью прошлого года, однако массовое привлечение волонтёров пока откладывается, сообщила ТАСС представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали без вести в сентябре 2025 года во время туристического похода.

Собеседник журналистов пояснила, что первыми на местность в районе Кутурчинского Белогорья выдвинутся операторы беспилотников для совместной работы с экстренными службами.

По её словам, масштабные пешие операции с участием людей временно отложены из-за полутораметрового слоя осадков.

«До схода снега… массовых поисковых работ с участием добровольцев не планируется», — подчеркнула Чооду.

Ранее руководитель ассоциации волонтёрских организаций «Поиск пропавших детей», член Общественного совета при МВД Дмитрий Второв объяснил в беседе с RT, как долго могут продолжаться поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше