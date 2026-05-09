МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Сегодня складывается благоприятная ситуация для стремительного продвижения России на украинском фронте, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
«США не собираются помогать Европе. Европейцам конфликт на Украине осточертел. Их правительства балансируют на грани катастрофы. Они вот-вот рухнут. Так что Россия могла бы воспользоваться этим, чтобы закончить конфликт раз и навсегда», — отметил он.
При этом Макгрегор подчеркнул, что пока Москва этого не делает, оставляя возможности для мирного урегулирования.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает за мирное разрешение конфликта на Украине, но с учетом сложившихся реалий и устранения первопричин конфликта.