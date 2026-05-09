Председатель Законодательного Собрания Красноярского края поздравляет с Днем Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Поздравление председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексея Додатко с Днем Победы.
Дорогие жители Красноярского края, друзья!
Мы находимся у священного места, мемориала Победы. Здесь хранится память о земляках, которые отдали жизнь за Родину. На каждом клочке земли героически сражались наши воины, а труженники тыла доблестно вносили свой вклад в общее дело. Единство нашего народа стало залогом великой Победы. Наш долг сегодня передавать правду о событиях тех лет.
Посмотрите на этих ребят, юнармейцев, которые стоят в почетной вахте. Мы гордимся подвигами ветеранов Великой Отечественной войны. Они защищали нашу страну и спасли весь мир от фашизма.
Спустя десятилетия фашистская нечисть снова замахнулась на Россию. Герои нашего времени воюют за Родину на фронтах специальной военной операции. Наши предки разгромили нацистов в сорок пятом. Память об этом придает нам сил. Победа будет за нами!
День 9 Мая связывает разные поколения, объединяет всех жителей России. Эта радость со слезами на глазах навсегда с нами. С Днем Победы!
{rutube}4bd9d1398bab794ca5ba0fa9cd3035f4{/rutube}