Поздравление губернатора Красноярского края Михаила Котюкова с Днем Победы

Красноярский край внёс весомый вклад в Победу. На борьбу с врагом ушли почти полмиллиона наших земляков. Они участвовали во всех ключевых сражениях — от обороны Москвы до штурма Берлина. Защитники Диксона ценой невероятного мужества сорвали гитлеровскую операцию по нарушению судоходства в Арктике. Жители края без устали работали, поставляя для армии оружие, технику, продовольствие и обмундирование, помогали раненым бойцам, заботились о детях из блокадного Ленинграда. Красноярск обеспечил перегон тысяч самолётов по легендарной трассе «Аляска — Сибирь».