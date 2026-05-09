Поздравление губернатора Красноярского края Михаила Котюкова с Днем Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Уважаемые жители Красноярского края! Поздравляем вас с Днём Победы!

Источник: НИА Красноярск

Этот праздник — больше, чем торжественная дата. В нём — память и гордость каждой семьи, каждого народа многонациональной России. Подвиг тех, кто отстоял свободу страны, воевал на фронте, трудился в тылу, навсегда останется символом несгибаемой воли и патриотизма.

Красноярский край внёс весомый вклад в Победу. На борьбу с врагом ушли почти полмиллиона наших земляков. Они участвовали во всех ключевых сражениях — от обороны Москвы до штурма Берлина. Защитники Диксона ценой невероятного мужества сорвали гитлеровскую операцию по нарушению судоходства в Арктике. Жители края без устали работали, поставляя для армии оружие, технику, продовольствие и обмундирование, помогали раненым бойцам, заботились о детях из блокадного Ленинграда. Красноярск обеспечил перегон тысяч самолётов по легендарной трассе «Аляска — Сибирь».

Колоссальная сила духа и самоотверженность миллионов людей, их вера в правое дело позволили выстоять в тяжёлых испытаниях. Их пример вдохновляет и побуждает быть достойными преемниками поколения победителей. Сегодня красноярцы вновь на передовой — они отстаивают будущее России на специальной военной операции.

Спасибо всем, кто помогает сохранять память о Победе. Ваши усилия — залог того, что слава героев Отечества будет жить вечно.

С праздником, дорогие друзья! Желаем вам доброго здоровья, счастья и благополучия!

