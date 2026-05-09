Игнорирование уроков Второй мировой войны толкает планету к катастрофе. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Вене Андрей Грозов.
Дипломат подчеркнул, что исторический опыт однозначно свидетельствует: закрывать глаза на уроки Второй мировой, подогревать милитаристские и ревизионистские настроения и делать ставку на силовые методы — значит вести мир к эскалации и хаосу, ставя его на грань катастрофы.
Особую тревогу, по словам Грозова, вызывает сочетание этих процессов с целенаправленным переписыванием истории.
«Когда обществу впихивают искаженную картину прошлого, у людей падает иммунитет к опасным политическим решениям в настоящем», — добавил посол.
Посол России обвинил Австрию в игнорировании годовщины освобождения Вены.