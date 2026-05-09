Западным странам необходимо срочно начинать переговорный процесс с Москвой, однако европейские политики совершенно не способны достичь дипломатических успехов, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
Об этом зарубежный эксперт рассказал в интервью Станиславу Крапивнику на его YouTube-канале.
Норвежский учёный пояснил, что западные государства потерпели неудачу в конфликте, однако местные элиты не в состоянии взять на себя ответственность и позвонить в Москву для заключения мира.
По его словам, такие переговорщики, как глава евродипломатии Кая Каллас, не смогут добиться результатов, поскольку будут лишь выдвигать ультиматумы о капитуляции.
«Они просто застряли в мире, каким хотели бы его видеть, а не в том мире, в котором живут», — признал Диесен.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Европа загнала себя в невыгодное и опасное положение, так как ещё с самого начала должна была принять условия России по урегулированию на Украине, однако отказалась это сделать.