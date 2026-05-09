Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил о цикличности исторических процессов. По его словам, в настоящее время не существует самостоятельного «киевского режима», аналогично тому, как в период Великой Отечественной войны не было единой «сильной Германии». Соответствующее заявление сенатор сделал в своем Telegram-канале, комментируя значение Дня Победы.
Косачев подчеркнул необходимость называть вещи своими именами. Он отметил, что победа СССР была одержана не только над Германией: против Советского Союза была задействована «экономика и военная промышленность почти всего европейского континента», а ряд государств обеспечивали немецкую сторону оборудованием и сырьем.
«История циклична. И сейчас нет никакого самостоятельного “киевского режима”, как не было тогда одной “сильной Германии”. Но есть послушные марионетки, в которых рука все той же дружной Европы», — написал сенатор.
Он также указал, что Победа заложила основу суверенитета, а последующее создание ядерного оружия стало фактором стратегической безопасности России, исключающим возможность нанесения ей «стратегического поражения».
Кроме того, Константин Косачев подверг критике попытки пересмотра итогов Второй мировой войны и переосмысления значения Дня Победы со стороны Прибалтики, Украины и Молдавии, охарактеризовав такие действия как фальсификацию истории.