Венесуэла вывезла весь обогащённый уран после ударов США

Венесуэла завершила операцию по вывозу всего запаса обогащённого урана с территории бывшего исследовательского реактора. Власти провели работу в срочном порядке после январской атаки США. Об этом сообщил глава МИД Иван Хиль в своём Telegram-канале.

«В период с 18 по 29 апреля 2026 года была проведена безопасная операция по локализации, извлечению, наземной транспортировке и отправке оставшегося ядерного материала», — привёл он сообщение Правительства Венесуэлы.

Речь идёт о 13,5 кг урана. До недавнего времени материал хранили в исследовательской лаборатории в окрестностях Каракаса.

Венесуэльские власти заявили, что военный удар 3 января 2026 года в районе объектов Института венесуэльских научных исследований повысил уровень риска. Этот инцидент подтвердил необходимость ускорить операцию по вывозу ядерного материала.

Напомним, в январе американский лидер Дональд Трамп разместил в социальной сети видео бомбардировку Венесуэлы. Трамп подчеркнул, США намерены управлять государством до момента, когда удастся гарантировать безопасный, корректный и взвешенный переход власти. Также американский президент назвал безупречной операцию по похищению президента страны Николаса Мадуро.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
