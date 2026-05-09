«Они вот-вот рухнут»: экс-советник Пентагона увидел момент для рывка РФ на Украине

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире своего YouTube-канала заявил, что сейчас сложился благоприятный момент для стремительного продвижения российской армии на Украине.
По его словам, Соединенные Штаты не намерены помогать Европе, а европейские союзники уже устали от украинского конфликта. Их правительства, как отметил Макгрегор, «балансируют на грани катастрофы» и практически готовы рухнуть.
«Они вот-вот рухнут. Так что Россия могла бы воспользоваться этим, чтобы закончить конфликт раз и навсегда», — подчеркнул экс-советник.
При этом он добавил, что Москва пока не идет на такой шаг, стремясь сохранить возможности для мирного урегулирования.
В США анонсировали, какие украинские города отойдут России в результате СВО.