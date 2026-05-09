WSJ: переговоры между США и Ираном могут возобновиться на следующей неделе

У США и Ирана остаются несколько пока не решенных вопросов, пишет WSJ. Стороны не могут договориться о сроках приостановки процессов по обогащению урана на ядерных объектах в исламской республике, а также проблеме вывоза уже обогащенного урана из страны. Затрудняет мирный процесс требование Ирана о закреплении за ним постоянной роли в контроле над Ормузским проливом, а также вопрос снятия санкций.