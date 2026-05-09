Трамп допустил продление перемирия между РФ и Украиной. Военная операция, день 1536-й

8:18 Военнослужащие группировок «Центр» и «Южная» 9 мая подняли копии Знамени Победы над Красноармейском, Гришино и Северском в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
8:11 Над Тульской областью прошедшей ночью сбили еще три украинских беспилотника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
«Пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — отметил он.
8:09 ?Отношения Украины и Евросоюза достигли худшего уровня с начала СВО, Владимир Зеленский своей риторикой рискует оттолкнуть партнеров, пишет Politico.
«Зеленский стал чаще читать нотации европейским лидерам. В этом году он ощутимо изменил свой тон в общении с союзниками, который стал более резким и надменным», — отмечается в публикации.
8:05 Свыше 5640 граждан Украины приехали в Россию в первом квартале 2026 года, что на 214 больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, подсчитало ТАСС.
8:04 ❗ВСУ атаковали FPV-дронами село Борщово в Брянской области, ранен мирный житель, сообщил губернатор Александр Богомаз.
8:03 ?США будут готовы направить своих переговорщиков с новым визитом в Москву, если это будет содействовать продвижению процесса урегулирования на Украине, заявил Дональд Трамп.
«Я бы сделал это. Если решу, что это поможет, я сделаю это», — сказал он.
8:02 ~Дональд Трамп допустил, что перемирие между Россией и Украиной может быть продлено.~
«Это может произойти. Было бы хорошо. Я хотел бы, чтобы война между Украиной и Россией остановилась», — отметил он в разговоре с журналистами.
8:01 ⚡️ 9 мая началось объявленное президентом США Дональдом Трампом трехдневное перемирие между Россией и Украиной, оно продлится до 11 мая включительно. Обе стороны поддержали инициативу главы Белого дома. О нарушении режима прекращения огня официально пока не сообщалось.
8:00 Сегодня 1536-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.