Трамп допустил продление перемирия между РФ и Украиной. Военная операция, день 1536-й

Между Россией и Украиной 9 мая началось объявленное президентом США Дональдом Трампом трехдневное перемирие. Глава Белого дома допустил, что оно может быть продлено, и выразил готовность направить своих переговорщиков с новым визитом в Москву. О нарушении режима прекращения огня официально пока не сообщалось. Однако губернатор Брянской области Александр Богомаз уже заявил о пострадавшем мирном жителе в результате атаки беспилотника ВСУ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.