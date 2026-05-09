«Сложный, рабочий день»: Речь Путина на Параде Победы будет масштабной

Президент России Владимир Путин ежегодно 9 мая произносит масштабную речь на параде в честь Дня Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь Дмитрий Песков, объяснив как обычно строится рабочий день главы государства в этот праздник.

Источник: Reuters

По словам представителя Кремля, речь президента на Красной площади — это всегда событие большого значения.

«Она каждый раз масштабная», — подчеркнул Песков в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь президента также пояснил, что для Путина 9 Мая — не только торжественный, но и очень насыщенный рабочий день. Он напомнил, что, помимо выступления на параде, в программу президента входит возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата вместе с приглашёнными гостями, а затем торжественный приём в их честь.

«Это и целый марафон двусторонних встреч, который затем последует в Кремле», — добавил Песков, отвечая на вопрос о том, как будет строиться день президента 9 Мая.

До этого Дмитрий Песков коротко и ясно объяснил журналистам, как обеспечивают безопасность перед праздником 9 Мая. По его словам, это главная задача — всё, что связано с защитой людей в эти дни, делается в первую очередь.

