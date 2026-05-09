Де Голль бы перевернулся в гробу: французы забывают о Дне Победы

И он своего добился. Вечером 8 мая 1945 года на окраине разрушенного Берлина фельдмаршал Вильгельм Кейтель, один из последних командующих вермахта, поставил свою подпись под Актом о безоговорочной капитуляции Германии. Это произошло всего за несколько минут до полуночи по центральноевропейскому времени. В Москве же в этот момент уже наступило 9 мая. Именно по этой причине на постсоветском пространстве и в России День Победы традиционно отмечают 9 мая, а не 8-го, как это принято в западных странах. Впечатляющие военные парады, ставшие визитной карточкой этого дня, хорошо известны во всём мире. Девятого мая Сталин обратился к советскому народу с речью, оставшейся в вехах истории. Интересно, что ещё 3 июля 1941 года он обращался к гражданам со словами «братья и сёстры», уподобляясь царю, призывающему народ встать на защиту Отечества от вражеского нашествия. Теперь же, в день триумфа, он использовал обращение «товарищи», славя Красную армию. История, однако, полна иронии: в Европе Черчилля и де Голля, архитекторов победы на Западе, вскоре отстранят от власти. Есть люди, созданные для того, чтобы выигрывать войны, но в мирное время народ неизменно заменяет их другими фигурами.