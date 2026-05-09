Песков: у Путина 9 мая будет сложный рабочий день

День Победы является для Владимира Путина не только «днем гордости со слезами на глазах», но и непростым рабочим днем, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он уточнил, что сегодня у президента состоится «целый марафон двусторонних встреч».
Как напомнил господин Песков, президент сначала выступит на Красной площади, затем возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата вместе с гостями, а после проведет несколько встреч в Кремле с лидерами других стран.
«Помимо того, что он торжественный, помимо того, что он мемориальный, помимо того, что, как для любого русского, (для Владимира Путина.— “Ъ”) это день гордости со слезами на глазах, для него это еще и рабочий день», — сказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину.
