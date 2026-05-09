Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: у Путина 9 мая будет сложный рабочий день

День Победы является для Владимира Путина не только «днем гордости со слезами на глазах», но и непростым рабочим днем, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он уточнил, что сегодня у президента состоится «целый марафон двусторонних встреч».

День Победы является для Владимира Путина не только «днем гордости со слезами на глазах», но и непростым рабочим днем, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он уточнил, что сегодня у президента состоится «целый марафон двусторонних встреч».

Как напомнил господин Песков, президент сначала выступит на Красной площади, затем возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата вместе с гостями, а после проведет несколько встреч в Кремле с лидерами других стран.

«Помимо того, что он торжественный, помимо того, что он мемориальный, помимо того, что, как для любого русского, (для Владимира Путина.— “Ъ”) это день гордости со слезами на глазах, для него это еще и рабочий день», — сказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину.

Кремль анонсировал визит семи иностранных делегаций на Парад Победы, среди которых будут главы Абхазии, Лаоса, Малайзии, Словакии, Южной Осетии, а также несколько представителей Республики Сербской. Вчера Владимир Путин встретился в Кремле с президентами Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.

Подробности — в материале «Ъ» «Волкодавы на марше».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше