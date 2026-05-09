«Нужны решительные шаги»: Латвию объявили соучастницей атак ВСУ на Россию

Напомним, на территорию Латвии залетели несколько украинских дронов, летевших атаковать Россию. В городе Резекне БПЛА повредили четыре резервуара на нефтебазе, а ещё один врезался в пассажирский поезд. МИД Латвии выразил протест временному поверенному в делах России Дмитрию Касаткину. А Сибига допустил, что дроны могли сбиться с курса из-за работы российской ПВО.