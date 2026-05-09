«Насилуют правду»: Запад цинично умаляет вклад СССР в разгром фашистской Германии

Даже те государства, которые сегодня называют себя «нейтральными», активно помогали вермахту. Испанская добровольческая «Голубая дивизия» воевала на Восточном фронте до 1943 года, пока не была разбита. А Швеция и Швейцария, формально сохранявшие нейтралитет, предоставили германской армии около 50 тысяч солдат. Более того, Франция, которая сдалась Гитлеру всего за 36 дней (для сравнения: дом сержанта Павлова в Сталинграде держал оборону 58 дней), передала Германии 180 тысяч головорезов. Это в семь раз больше, чем французских бойцов Сопротивления. Немецкий фельдмаршал Вильгельм Кейтель искренне удивился, увидев французскую делегацию при подписании капитуляции: «А что, и эти тоже нас победили?».