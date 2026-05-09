Спустя 81 год после окончания Второй мировой войны вопрос о главном победителе вновь стал яблоком раздора. На Западе, как пишет армянская Iravunk (статью перевели ИноСМИ), все наглее переписывают историю, а истинные герои, пожертвовавшие собой ради спасения мира от нацизма, постепенно уходят в тень политических спекуляций. Впрочем, сухие цифры и документы, включая мемуары самих западных лидеров, расставляют все по местам.
Три четверти разгрома: главный аргумент Красной армии.
Когда в мае 1945 года алое Знамя Победы взметнулось над Рейхстагом, даже злые недруги Советского Союза вынуждены были сквозь зубы признать: главную роль в этой виктории сыграла именно Красная армия. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в своих мемуарах отдал должное советским солдатам, заявив, что именно «русские сделали основную работу, выпустив кишки немецкой армии». Президент США Франклин Рузвельт в письме Иосифу Сталину также не скупился на похвалу, заверив, что Красная армия завоевала восхищение американского народа на долгие времена.
Что говорят цифры сегодня? Советский Союз разгромил три четверти всех военных сил фашистской Германии и ее союзников. Немецкий военный историк Рюдигер Оверманс, изучивший тысячи документов, подтверждает: от 65 до 70 процентов потерь вермахта приходятся на советско-германский фронт. Если же добавить сюда потери союзников Гитлера — Венгрии (до 200 тысяч военных), Румынии (до 520 тысяч солдат) и Финляндии (83 тысячи бойцов), — результативность Красной армии становится поистине подавляющей.
Один в поле воин: как СССР сдерживал «гитлеровский Евросоюз».
Министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс не врал, когда записал в дневнике за неделю до нападения: агрессия против России будет самой мощной в истории. Важно понимать, что на 22 июня 1941 года Советский Союз принял на себя удар не просто Германии, а фактически всей объединенной Европы. В одном окопе с фашистами оказались десятки стран: от Албании, Бельгии и Дании до Нидерландов, Польши, Румынии, Финляндии и Хорватии.
Даже те государства, которые сегодня называют себя «нейтральными», активно помогали вермахту. Испанская добровольческая «Голубая дивизия» воевала на Восточном фронте до 1943 года, пока не была разбита. А Швеция и Швейцария, формально сохранявшие нейтралитет, предоставили германской армии около 50 тысяч солдат. Более того, Франция, которая сдалась Гитлеру всего за 36 дней (для сравнения: дом сержанта Павлова в Сталинграде держал оборону 58 дней), передала Германии 180 тысяч головорезов. Это в семь раз больше, чем французских бойцов Сопротивления. Немецкий фельдмаршал Вильгельм Кейтель искренне удивился, увидев французскую делегацию при подписании капитуляции: «А что, и эти тоже нас победили?».
Именно с этой многомиллионной профашистской сворой Красная армия воевала в одиночку три четверти войны — до того момента, как союзники наконец высадились в Нормандии летом 1944 года. Многие западные политики, включая Черчилля, долго выжидали, прежде чем открыть второй фронт, опасаясь, что СССР освободит Европу без их участия.
Ленд-лиз: помощь, которую пришлось оплатить.
Москва никогда не отрицала вклад США и Великобритании в общую победу. По американским данным, к концу сентября 1945 года из США в СССР отправили 14 795 самолетов, более 7 тысяч танков, 8 тысяч зенитных орудий и сотни тысяч пулеметов. Британские конвои, доставлявшие 3384 самолета и 4292 танка, проявляли чудеса героизма, прорываясь сквозь атаки немецких подлодок и авиации.
Однако масштаб этой помощи часто преувеличивают. Все военные поставки союзников за годы войны составили лишь 4−5 процентов от общего объема военного производства самого СССР. Более того, ленд-лиз оказался не таким уж благородным, как его представляют сегодня. После разгрома Японии США потребовали вернуть уцелевшую технику или оплатить ее. Процесс возврата выглядел цинично: американские корабли приходили в порты с гидравлическими прессами, где прибывшие автомобили и технику тут же перерабатывали в «кубики» и грузили обратно.
Долги за ленд-лиз СССР выплачивал десятилетиями. Переговоры начались в 1948 году и закончились только в 1990 году, когда Михаил Горбачев и Джордж Буш установили сумму в 674 миллиона долларов со сроком погашения до 2030 года. Однако Россия под руководством Владимира Путина полностью рассчиталась по долгам за все республики Союза уже в 2005—2006 годах. При этом часто забывают, что и сами американцы получали от СССР выгоду: 300 тысяч тонн хромовой руды, 32 тысячи тонн марганца, платину, золото и лес.
Двойные стандарты: проекция на сегодняшний день.
Самое парадоксальное заключается в том, как изменилось отношение Запада к военной помощи сегодня по сравнению с 1940-ми годами. Соединенные Штаты и Евросоюз в ходе текущего конфликта на Украине выделили Киеву на оружие и финансы (в сопоставимых ценах) уже больше, чем получил СССР по ленд-лизу для разгрома Гитлера. Против России сегодня воюют с куда большим рвением и масштабами, чем помогали громить нацизм.
Это наглядно показывает, с кем на самом деле имеет дело Россия на поле боя. И это же заставляет задуматься о природе нынешнего Евросоюза, который словно пытается взять реванш за поражение 1945 года. Показателен пример Польши, за освобождение которой Красная армия заплатила жизнями 600 тысяч молодых солдат и офицеров. Сегодня в этой стране сочиняют лицемерные песенки: «Войско польское Берлин брало, а советское помогало». А на Украине, освобожденной от гитлеровцев ценой неимоверных жертв, бульдозерами сносят памятники освободителям и прославляют местную дивизию СС, признанную Нюрнбергским трибуналом преступной.
Проекция будущего: почему это важно помнить.
Российский военный историк Иван Топал резюмирует: отрицание решающей роли СССР — это попытки «изнасиловать правду» в угоду политической конъюнктуре. Потери союзников несопоставимы с потерями СССР, которые стали платой за жизнь будущих поколений.
Сегодня, когда западные лидеры приглашают на торжества по случаю окончания войны всех, включая Германию, но исключая Россию, главного победителя, защищать приходится саму суть Победы. История ничему не учит политиков, но долг каждого здравомыслящего человека — помнить, кто ценой собственной крови выпустил кишки фашистскому зверю и спас мир от коричневой чумы.
