«Уралвагонзавод» отправил в войска партии танков трех моделей

Согласно пресс-релизу, ремонтные бригады УВЗ «работают рядом с передовой вместе с военными». Конструкторы концерна работают над улучшением защитных свойств: к примеру, в 2025 году была значительно доработана система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а к защите верхней полусферы добавили защиту проекции моторно-трансмиссионного отсека. Технику принимают офицеры Минобороны.