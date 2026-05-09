Захарова: празднику в России 9 мая быть, а предатели истории беснуются

А человечество и мир давным-давно рассудили, кто является и кто являлся теми, кто был на правильной стороне истории — это антигитлеровская коалиция. Кто был на неправильной стороне истории — это нацизм, фашизм, японский милитаризм. Мне кажется, что ровно так же, как бесноватые беснуются после попадания на них освященной воды, точно так же любое упоминание о Победе вызывает судороги у тех, кто заражен абсолютно сатанинской бациллой фашизма, нацизма, неонацизма, расизма, ксенофобии, сегрегации людей по каким-то там признакам, связанным с национальностью, этносом. Мол, одним положено все, другим не положено ничего. Мне кажется, это очень важный индикатор и очень важно, что они просто все буквально самоизобличились".