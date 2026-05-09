"Как и любое священное явление, действие, дата 9 мая вызывает не просто ожесточенную, а действительно бесноватую реакцию у тех, кто занимает точно неправильную сторону истории, — сказала дипломат. -
А человечество и мир давным-давно рассудили, кто является и кто являлся теми, кто был на правильной стороне истории — это антигитлеровская коалиция. Кто был на неправильной стороне истории — это нацизм, фашизм, японский милитаризм. Мне кажется, что ровно так же, как бесноватые беснуются после попадания на них освященной воды, точно так же любое упоминание о Победе вызывает судороги у тех, кто заражен абсолютно сатанинской бациллой фашизма, нацизма, неонацизма, расизма, ксенофобии, сегрегации людей по каким-то там признакам, связанным с национальностью, этносом. Мол, одним положено все, другим не положено ничего. Мне кажется, это очень важный индикатор и очень важно, что они просто все буквально самоизобличились".
По словам Захаровой, у русских людей получается свято беречь праздник Победы, потому что «она святая». «Этот праздник особенный. Что бы ни было, как бы мы ни переживали тяготы и невзгоды, какие бы ни были вызовы и угрозы, этот праздник — ему быть, он с нами всегда», — подчеркнула она.
Дипломат напомнила, что есть много прекрасных праздников, объединяющих народ, страну, связанных с историей города, региона или конкретной национальности, а есть праздник, стоящий абсолютно особняком именно потому, что он святой. «Столько жизней было положено на алтарь Победы — не потому, что кто-то этого хотел, а потому, что люди встали всем миром, всем народом и сделали все для того, чтобы будущие поколения имели возможность жить на своей земле, в своей стране, знать свою культуру, исповедовать те ценности, которые испокон веков таковыми являлись, — сказала Захарова. — 27 млн погибло, из них половина мирного населения. И это только потому такая цифра, что сумели переломить ход боевых действий».
Она обратила внимание, что это совершенно не та цифра, которую предполагали для нас идеологи Третьего рейха, согласно утвержденным документам. Наши территории должны были быть очищены для проживания так называемой высшей расы, а население страны — использоваться как рабочая сила. Если бы люди оказались непригодны, по мнению нацистов, они подлежали бы уничтожению. «Поэтому люди пожертвовали своими жизнями, своими судьбами, своим здоровьем. Они пожертвовали всем, чтобы остановить человеконенавистническое уничтожение страны, народа, по сути, цивилизации, — продолжила дипломат. — Потому что если бы эта идеология восторжествовала, не было бы того мира, который был задуман, не было бы того человека, который был создан по образу и подобию Божьему».
По словам Захаровой, мир превратился бы в машину по селекции человека, а участь остальных была бы незавидна: «Рушился бы тот мир, который испокон веков существовал — несовершенный, но где человек обладал свободой, возможностью к созиданию, труду, творчеству. Самое важное — человек, способный любить и сочувствовать».
Попытки «свернуть» праздник.
Официальный представитель МИД напомнила, что в конце 1980? х и начале 1990? х годов ставился вопрос — нужно ли вообще праздновать 9 Мая. «Теперь мы видим, что стало с теми людьми, которые задавали и подбрасывали нам такие вопросы. Они оказались, по сути, предателями. Они оказались теми, кто обслуживает другие интересы, — подчеркнула Захарова. — У кого, оказывается, изначально была иная родина».
Когда не удалось идеологически свернуть тему Дня Победы, они перешли к осмеянию, а затем — к созданию физических угроз, указала она. «Ленточки, они говорили, не носите, и детям форму не покупайте, и с “Бессмертным полком” вы помните, что было. И это не прошло, — отметила дипломат. — Тогда они перешли к следующей фазе: это уже просто создание физических угроз для либо невозможности проведения мероприятий, либо физических угроз тем, кто участвует в этих мероприятиях».
По словам Захаровой, это очень серьезный вызов, но с другой стороны — саморазоблачение, поскольку это те же люди, которые сейчас приветствуют угрозы Зеленского о проведении терактов в Москве и в других городах России именно в связи с Победой и парадом. «Эти же люди все эти годы задавались вопросами или просто смеялись над темой Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда, георгиевской ленточкой», — заключила официальный представитель МИД.