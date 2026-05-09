Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сделал важное заявление о хрупкой безопасности в День Победы 9 Мая

Лукашенко заявил, что Беларусь призывает все государства к диалогу вместо конфликтов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал важное заявление в 9 Мая, поздравляя белорусов с 81-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Подробности сообщает пресс-служба президента.

Глава республики отметил, что 9 мая 1945 года навсегда стало священной для каждого белоруса датой, которая напоминает о подвиге воинов Красной армии, партизан и подпольщиков — дедов и прадедов, принесших свободу, мир на родную землю и всему человечеству.

По словам Александра Лукашенко, сегодня все больше осознается ответственность за сохранение хрупкой безопасности на планете, дабы не повторить трагедию прошлого. Президент заявил: Беларусь призывает все государства к диалогу вместо конфликтов, к сохранению наследия Великой Победы во имя счастливого будущего новых поколений, а также к развитию вместо разрушений.

Глава государства заметил, что долг белорусов — быть достойными памяти героических предков, которые смогли выстоять в суровых испытаниях, сокрушить фашизм, поднять из руин израненную страну.

— Низкий поклон дорогим ветеранам, вечная память павшим воинам, патриотам и безвинным жертвам беспощадной войны, — подчеркнул президент Беларуси.

Александр Лукашенко убежден, что правда о Великой Победе и далее будет той высокой нравственной истиной, связывающей поколения, определяющей ценности, объединяющей и вдохновляющей на созидание.

Ранее Александр Лукашенко дал обещание накануне Дня Победы: «Мы вашу Победу никому не отдадим».

Тем временем Лукашенко сказал, что некрасиво и противно наблюдать за теми, кто бросил под ноги Победу.

Также мы узнали, куда сходить 9 Мая 2026 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы. И где смотреть салют в белорусской столице и областных городах.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше