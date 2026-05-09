Лукашенко сделал важное заявление о хрупкой безопасности в День Победы 9 Мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал важное заявление в 9 Мая, поздравляя белорусов с 81-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Подробности сообщает пресс-служба президента.
Глава республики отметил, что 9 мая 1945 года навсегда стало священной для каждого белоруса датой, которая напоминает о подвиге воинов Красной армии, партизан и подпольщиков — дедов и прадедов, принесших свободу, мир на родную землю и всему человечеству.
По словам Александра Лукашенко, сегодня все больше осознается ответственность за сохранение хрупкой безопасности на планете, дабы не повторить трагедию прошлого. Президент заявил: Беларусь призывает все государства к диалогу вместо конфликтов, к сохранению наследия Великой Победы во имя счастливого будущего новых поколений, а также к развитию вместо разрушений.
Глава государства заметил, что долг белорусов — быть достойными памяти героических предков, которые смогли выстоять в суровых испытаниях, сокрушить фашизм, поднять из руин израненную страну.
— Низкий поклон дорогим ветеранам, вечная память павшим воинам, патриотам и безвинным жертвам беспощадной войны, — подчеркнул президент Беларуси.
Александр Лукашенко убежден, что правда о Великой Победе и далее будет той высокой нравственной истиной, связывающей поколения, определяющей ценности, объединяющей и вдохновляющей на созидание.
Ранее Александр Лукашенко дал обещание накануне Дня Победы: «Мы вашу Победу никому не отдадим».
Тем временем Лукашенко сказал, что некрасиво и противно наблюдать за теми, кто бросил под ноги Победу.
