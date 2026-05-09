Лукашенко обратился к Путину 9 Мая, сказав о преодолении глобального кризиса

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днем Победы 9 Мая, сказав о преодолении глобального кризиса. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Александр Лукашенко обратил внимание, что в год 85-летия начала Великой Отечественной войны особенно остро осознается истинная цена Победы, величие подвига солдат и тружеников тыла. По его словам, именно их несгибаемые стойкость, самоотверженность навсегда определили судьбу братских народов, а также всего человечества, дав поколениям право на свободу и созидательный труд.
Президент подчеркнул: память о тех суровых годах — неотъемлемая часть духовного и исторического наследия Беларуси и России, которая служит прочной основой взаимного доверия, подлинного союзничества.
— Именно поэтому считаю, что Союзное государство призвано быть в авангарде процессов, нацеленных на преодоление нынешнего глобального кризиса безопасности на планете, — заявил глава Беларуси.
Кстати, Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным на 81-й годовщине Победы на Красной площади 9 мая.
Ранее Александр Лукашенко сделал важное заявление о хрупкой безопасности в День Победы 9 Мая.
Вместе с тем мы узнали, кто приехал в Москву 9 мая на празднование Дня Победы вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
А еще мы собрали, куда сходить 9 Мая 2026 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы. И где смотреть салют в белорусской столице и областных городах.