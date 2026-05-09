Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо приехал в Москву на празднование Дня Победы. Он заявил, что считает важным отдать дань уважения солдатам Красной армии. Фицо подтвердил, что у него есть «очень сильная причина» присутствовать на торжествах. Он подчеркнул, что решающую роль в победе над фашизмом сыграли народы бывшего Советского Союза, в том числе Россия.