Спикер парламента Грузии отказался делить мир на «русский» и «европейский» из-за 9 Мая

В Грузии разгорелись споры вокруг даты празднования Дня Победы, и это не что иное, как попытка лишить грузинский народ его идентичности. Такое мнение высказал председатель местного парламента Шалва Папуашвили. Свою позицию он изложил на личной странице в соцсетях.

Политик заявил, что страна не поддержит никакие кампании и призывы, нацеленные на подмену исторической памяти и сознания. По его словам, именно этим продиктованы предложения отмечать День Победы 8 мая.

«Якобы 9 Мая — “русский”, а 8 мая — “европейский”, якобы это единственное, чего требуют от Грузии: делить мир на “русский” и “европейский” цвета и выбрать одну или другую сторону. Этот выбор ложный, а подобное мировоззрение является неадекватным и губительным», — написал Папуашвили.

Спикер парламента подчеркнул, что советское прошлое является общим для многих народов, и переписать его невозможно. Оно было разным: трагическим и светлым, с репрессиями и подъемом национального самосознания. Анализировать ту эпоху должны историки — это их работа.

Более того, он заявил, что День Победы по праву считается и грузинским праздником. Сотни тысяч жителей республики сражались на фронтах, многие отдали жизни.

«Мы находились на верной стороне истории, и я горжусь нашими предками — тем, кем они были и какой след оставили», — резюмировал грузинский политик.

Глава парламента Грузии призвал ЕС почтить 9 Мая павших в годы ВОВ.