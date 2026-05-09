Парад Победы на Красной площади. Онлайн

09:50 Президент Республики Сербской Синиша Каран заявил, что для него большая честь присутствовать на параде Победы в Москве. Он поздравил россиян с 9 Мая, назвав этот день великим и объединяющим праздником. Каран также поблагодарил за возможность обратиться к российскому народу и выразил намерение лично поздравить Владимира Путина.
09:40 На Красной площади заканчиваются последние приготовления к параду Победы. В первых рядах трибун — ветераны специальной военной операции и Герои России.
Парад откроет вынос Знамени Победы. Его пронесет знаменная группа роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
09:20 Пешие парадные расчеты уже движутся к Кремлю, сообщил телеканал «Звезда».
Тем временем в ряде регионов России парады Победы уже прошли, первый из них состоялся в Южно-Сахалинске, самой восточной точке страны. Также торжественные марши состоялись в Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Новосибирске, Красноярске и Екатеринбурге.
09:15 Президент России Владимир Путин выступит на параде с речью, сообщили в Кремле.
«Мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде. Его всегда ждет весь мир оправдано ждет», — анонсировал Дмитрий Песков.
Кроме того, после парада у российского лидера запланирован «целый марафон двусторонних встреч». Накануне, 8 мая, он уже провел в Кремле переговоры с президентами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
09:10 Москву в День Победы посетят:
▪️президент Абхазии Бадра Гунба с супругой
09:05 Накануне Дня Победы президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии России и Украины — оно продлится 9, 10 и 11 мая.
Информацию подтвердили в Кремле, подчеркнув, что во время перемирия должен состояться обмен пленными по формуле 1000 на 1000.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет соблюдать перемирие при условии отсутствия ударов со стороны России. Позже он также подписал указ, «разрешающий» проведение парада в Москве. В Кремле шутку не оценили.
«Нам не нужно ничье дозволение. Наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
09:00 Военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы СССР в Великой Отечественной войне, начнется на Красной площади в Москве в 10:00 мск.
В этом году парад пройдет без военной техники, также не будут участвовать суворовцы, нахимовцы и кадеты. В Минобороны России объяснили это решение «текущей оперативной обстановкой». В Кремле пояснили, что речь идет о «террористической угрозе» со стороны Украины.