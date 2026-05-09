Парад Победы на Красной площади. Онлайн

Парад в честь 81-й годовщины Победы в ВОВ начнется на Красной площади в 10:00 мск. В ходе мероприятия Владимир Путин выступил с "очень важной" речью, которую "оправдано ждет весь мир ждет", анонсировали в Кремле. Само парадное шествие состоится без военной техники — как пояснили в Москве, из-за угрозы со стороны Украины. При этом накануне стороны конфликта объявили о трехдневном перемирии с 9 по 11 мая. "Газета.Ru" ведет хронику событий.