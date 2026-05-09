Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал украинцам, какие попытки обречены на провал

Лукашенко обратился к народу Украины в День Победы.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, поздравляя народ Украины с Днем Победы 9 Мая, сказал, какие попытки обречены на провал. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По словам главы республики, белорусы и украинцы стояли рядом в страшных испытаниях, а также вместе переживали боль потерь и радость долгожданной весны 1945 года. Сегодня, подчеркивает президент, очень важно передать потомкам правду про совместную борьбу с нацизмом, ставшей проявлением безграничного единства и силы.

Александр Лукашенко заявил, что в стране помнят украинских героев, которые пожертвовали своей жизнью для освобождения белорусской земли.

— Любые попытки переписать историю и посеять недоверие между нашими народами обречены на провал, — подчеркнул президент Беларуси.

Глава государства пожелал украинцам скорейшего установления мира и согласия, а украинским ветеранам Великой Отечественной войны — долголетия и здоровья.

Ранее Александр Лукашенко сделал важное заявление о хрупкой безопасности в День Победы 9 Мая.

Также Лукашенко сказал, что некрасиво и противно наблюдать за теми, кто бросил под ноги Победу.

Тем временем мы узнали, кто приехал в Москву 9 мая на празднование Дня Победы вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

А еще мы собрали, куда сходить 9 Мая 2026 в Минске: программа и расписание мероприятий на 9 Мая в День Победы. И где смотреть салют в белорусской столице и областных городах.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше