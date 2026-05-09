Лукашенко сказал украинцам, какие попытки обречены на провал

Президент Беларуси Александр Лукашенко, поздравляя народ Украины с Днем Победы 9 Мая, сказал, какие попытки обречены на провал. Об этом сообщает пресс-служба президента.
По словам главы республики, белорусы и украинцы стояли рядом в страшных испытаниях, а также вместе переживали боль потерь и радость долгожданной весны 1945 года. Сегодня, подчеркивает президент, очень важно передать потомкам правду про совместную борьбу с нацизмом, ставшей проявлением безграничного единства и силы.
Александр Лукашенко заявил, что в стране помнят украинских героев, которые пожертвовали своей жизнью для освобождения белорусской земли.
— Любые попытки переписать историю и посеять недоверие между нашими народами обречены на провал, — подчеркнул президент Беларуси.
Глава государства пожелал украинцам скорейшего установления мира и согласия, а украинским ветеранам Великой Отечественной войны — долголетия и здоровья.
