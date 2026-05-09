Путин оценил профессионализм диспетчеров при атаке ВСУ по авиацентру на юге РФ

Президент России Владимир Путин отметил профессионализм диспетчеров авиацентра в Ростовской области. Они своими слаженными действиями не допустили трагедии во время атаки ВСУ по авиацентру. Об этом глава государства говорил во время совещания с Совбезом РФ.
«К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров», — резюмировал президент, обращаясь к постоянным членам Совбеза РФ по видеосвязи.
Из-за беспрецедентной атаки киевского режима по Ростовской области возникли сложности в работе у 13 аэропортов на юге России. Изначально предполагалось, что воздушные гавани будут закрыты до 12 мая, но работу быстро возобновили, всего спустя несколько часов после атаки. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку ВСУ по авиацентру в Ростовской области актом терроризма.