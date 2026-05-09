Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве начался парад Победы

На Красной площади в Москве в 10:00 начался традиционный парад Победы. В этом году отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. В церемонии участвуют несколько иностранных лидеров, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

На Красной площади в Москве в 10:00 начался традиционный парад Победы. В этом году отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. В церемонии участвуют несколько иностранных лидеров, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

В этом году парад пройдет без военной техники. Также не будет воспитанников суворовских военных и нахимовских училищ, кадетских корпусов. В составе пешей колонны примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений и отдельных родов войск российской армии.

В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп. В конце парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо в цвета российского флага.

4 мая Минобороны России сообщило, что по решению Владимира Путина на 8−9 мая объявлено перемирие с Украиной. Позднее российская сторона согласилась продлить его до 11 мая. Решение было принято после телефонного разговора господина Путина с Дональдом Трампом, состоявшегося 29 апреля. Во время перемирия страны планируют обменяться пленными — по 1 тыс. человек с каждой стороны.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше