В Москве начался парад Победы

4 мая Минобороны России сообщило, что по решению Владимира Путина на 8−9 мая объявлено перемирие с Украиной. Позднее российская сторона согласилась продлить его до 11 мая. Решение было принято после телефонного разговора господина Путина с Дональдом Трампом, состоявшегося 29 апреля. Во время перемирия страны планируют обменяться пленными — по 1 тыс. человек с каждой стороны.