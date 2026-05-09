В Кремле ответили на вопрос о разговоре Путина с Трампом

Разговор президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На тему контактов между Москвой и Вашингтоном представитель Кремля высказался в субботу, 9 мая. Тогда он сообщил, что на данный момент каких-либо планов по организации диалога нет. Другие детали Песков раскрывать также не стал.
Напомним, сегодня, 9 мая в России празднуется День Победы. В Москве уже начинается традиционный парад. И, как отметил Дмитрий Песков, праздник Дня Победы является святым. Причем для всех людей.
