Песков заявил, что попыток срыва празднования Дня Победы не было

Каких-либо попыток сорвать празднование Дня Победы зафиксировано не было. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На тему текущей ситуации представитель Кремля высказался непосредственно в день праздника, 9 мая. Тогда он подчеркнул, что во время торжественного парада Победы в Москве никаких инцидентов не происходило. В частности, не было зафиксировано попыток срыва празднования Дня Победы.
Немногим ранее Дмитрий Песков высказался непосредственно о памятной дате. Он подчеркнул, что День Победы является святым праздником для всех людей.