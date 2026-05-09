Украинцы с утра массово ищут информацию о Параде Победы в Москве

Кстати, парад в честь 81-й годовщины Победы на Красной площади в Москве уже начался. Торжественная церемония стартовала в 10 утра по московскому времени. На параде выступит президент Владимир Путин. В Кремле заранее назвали его речь «очень важной» и сказали, что её с нетерпением ждёт весь мир.