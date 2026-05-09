Путин пожал руки участникам СВО после парада Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Пожал руки участникам специальной военной операции, которые вместе с ним смотрели на трибунах парад Победы на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Reuters

В Москве 9 мая состоялся военный парад на Красной площади, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В начале парада почетный караул традиционно внес на площадь государственный флаг России и Знамя Победы под звуки песни «Священная война». После этого министр обороны Андрей Белоусов и главком Сухопутных войск генерал-полковник Андрей Мордвичев совершили объезд и поприветствовали построившиеся на площади парадные расчеты.

Далее расчеты прошли пешим строем по брусчатке Красной площади. Была показана работа российских военнослужащих всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне спецоперации.

Участие в военном параде также принял парадный расчет военнослужащих из Корейской народной армии, чьи солдаты и офицеры выполняли боевые задачи вместе с российскими бойцами в Курской области.

В авиационной части парада была показана фигура «Кубинский бриллиант» — совместный пролет пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29 на минимальном расстоянии друг от друга.

Завершился парад пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета флага России.

