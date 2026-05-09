«Все хотят жить. И американцы, и украинцы, и россияне, и белорусы». Лукашенко отреагировал на сложную обстановку в мире

Президент Беларуси Александр Лукашенко отвечая на вопросы журналистов в Москве, высказался о сложной обстановке в мире, сказав, что все хотят жить. Подробности приводит БелТА.
Один из журналистов поинтересовался у главы республики, спокойно ли он себя ощущает, несмотря на происходящее в мире. Президент Беларуси заявил, что всегда был спокоен и тем более 9 Мая в День Победы в Москве.
По словам Александра Лукашенко, все хотят жить:
— Как бы вы, журналисты, не подавали этот разный материал со всех сторон, все хотят жить. И американцы, и украинцы, и россияне, и белорусы.
Глава государства заверил: все будет нормально и добавил, что в основе — жизнь.
Ранее Александр Лукашенко обратился к своему российскому Владимиру Путину 9 Мая, сказав о преодолении глобального кризиса.
