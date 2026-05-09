«Я переживал, думал, как получится». Лукашенко прокомментировал Парад Победы в Москве на Красной Площади 9 Мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил Парад Победы в Москве 9 Мая на Красной Площади и сказал, за что переживал. Подробности сообщает БелТА.
— Я переживал, что вы укоротили его, и думал, как получится. Я вам скажу, что очень даже хорошо. У меня хорошие впечатления, — заявил глава республики.
По словам Александра Лукашенко, если бы его не пригласили на парад, что он все равно приехал бы на Красную Площадь «в свою Москву». Президент напомнил, что он родился, когда Москва являлась столицей Советского Союза.
Глава Беларуси подчеркнул, что День Победы является великим праздником — его нельзя потерять:
— Как показали нынешние времена, никто не сможет нам помешать празднованию этой Великой Победы. Это наше достояние.
Ранее Александр Лукашенко отреагировал на сложную обстановку в мире: «Все хотят жить. И американцы, и украинцы, и россияне, и белорусы».
Тем временем Лукашенко обратился к своему российскому Владимиру Путину 9 Мая, сказав о преодолении глобального кризиса.
Также президент сказал, что некрасиво и противно наблюдать за теми, кто бросил под ноги Победу.
