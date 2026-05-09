Акорда опубликовала фото Токаева с парада Победы в Москве

Пресс-служба Акорды в Телеграм-канале показала фотографии президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев с парада Победы на Красной площади в Москве.
После парада Токаев посетил церемонию возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве.
Как сообщили в Акорде, наряду с Касым-Жомартом Токаевым и президентом России Владимиром Путиным в торжественных мероприятиях участвовали президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Беларуси Александр Лукашенко, король Малайзии Султан Ибрагим, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и другие.