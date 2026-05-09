Путин назвал основу формирования многополярного мира

Торжественный прием в Кремле для глав зарубежных делегаций.
Архитектура многополярного мира должна основываться на нормах ООН, заявил президент России Владимир Путин в ходе приема по случаю Дня Победы в Кремле.
«Формирующаяся сегодня более справедливая многополярная архитектура должна опираться на нормы устава Организации Объединенных Наций во всей их совокупности и полноте, исходить из принципа равной и неделимой безопасности, учитывать культурно-цивилизационное разнообразие народов планеты и их право самими определять свою судьбу, следовать традициям и заветам своих предков», — сказал Путин.
Российский президент ранее не раз говорил о значении многополярного мироустройства и обвинял Запад в стремлении к однополярной гегемонии.
В конце апреля президент России подчеркивал, что в глобальном политическом пространстве происходят стремительные изменения, многополярный мир стал реальностью. Вместе с этим он отметил, что модель глобального развития будет устойчивой и справедливой, только если будет основана на принципах равноправия и взаимного уважения и учитывать интересы всех стран. По его словам, прежние подходы и нормы деловых и международных отношений утрачивают силу, в том числе из-за действий западных государств.
При этом Путин считает, что многополярный мир не подразумевает появления новых доминирующих государств. «Когда мы говорим о многополярности, это не значит, что должны появиться гегемоны», — отметил он.
На фоне превращения мира из однополярного в многополярный Москва и Вашингтон могли бы стать одним из центров силы, считает глава МИД России Сергей Лавров. При этом он уверен, что западные страны все еще стремятся любой ценой сохранить доминирование и сдержать развитие новых мировых центров в Азии, Африке и Латинской Америке.
Против гегемонизма и за продвижение равноправной многополярности ранее высказывался и председатель КНР Си Цзиньпин. Президент Финляндии Александр Стубб также признавал, что мир становится более многополярным, а эпоха доминирования западных стран закончилась. «Мы движемся к миру, который более транзакционный, более многополярный и более беспорядочный», — сказал он.
Вместе с этим издание Foreign Affairs считает, что Германия, наращивая военную мощь, может стать следующим гегемоном Европы. Однако на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности канцлер ФРГ Фридрих Мерц заверил, что страна усвоила исторический урок и навсегда отказалась от роли гегемона.