Кирилл Дмитриев рассказал о роли Обамы в деле Russiagate

В 2016 году спецслужбы США инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. Итоговый доклад был обнародован Минюстом США 18 апреля 2019 года. В документе спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.