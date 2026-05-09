Кирилл Дмитриев рассказал о роли Обамы в деле Russiagate

«Президент Обама, стоящий за мистификацией Russiagate (якобы имевшее место вмешательство РФ в выборы президента США 2016 года), в панике выходит из тени, надеясь, что международная известность обеспечит ему дополнительную защиту», — написал он.
Таким образом Дмитриев прокомментировал видео, опубликованное премьер-министром Канады Марком Карни. На записи канадский лидер приветствовал бывшего президента США на встрече в.
В 2016 году спецслужбы США инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. Итоговый доклад был обнародован Минюстом США 18 апреля 2019 года. В документе спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Дональда Трампа с РФ. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.