Путин поблагодарил Фицо за визит в Россию на День Победы

Президент России Владимир Путин 9 мая поблагодарил премьер-министра Словакии Роберта Фицо за то, что тот приехал в Москву на празднование 81-летия Победы.
«Мы с вами в прошлом году в этот праздничный день встречались в Москве по случаю юбилейных событий — 80-летия Великой Победы. И благодарны вам за то, что вы приняли решение быть вместе с нами и сегодня», — сказал российский лидер.
Путин также отметил, что неизменная позиция Фицо по сохранению исторической правды о событиях Второй мировой войны и роли Красной армии в освобождении Европы от нацизма «вызывает уважение». Он добавил, что Словакия тоже внесла свой вклад в победу над нацизмом.
Премьер Словакии прибыл в Москву 8 мая, для того чтобы отпраздновать 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Фицо намерен передать Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского.
Вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар в этот же день заявил в беседе с «Известиями», что Фицо выступает посредником между Россией и Украиной по ряду вопросов. По его словам, лидеры РФ и Словакии также обсудят темы, связанные с энергетической безопасностью и поставками энергоносителей из Российской Федерации в Европу.