Песков: выход на мирное соглашение с Украиной — «очень долгий» путь

Ранее госсекретарь США Марко Рубио констатировал, что переговорный процесс по украинскому урегулированию в настоящее время не продвигается. Он отметил, что Вашингтон «готов играть роль посредника, если эти усилия могут быть продуктивными», однако подчеркнул, что США «не хотят тратить впустую свое время и энергию на усилия, которые не приводят к прогрессу».