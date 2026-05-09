Заявление Путина в день Победы вызвало панику на Западе

В Москве 9 мая прошел военный парад на Красной площади, посвященный 81-летию победы в Великой Отечественной войне. Затем в Кремле состоялся торжественный прием. В нем приняли участие зарубежные лидеры, в числе которых главы Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии. Среди других иностранных гостей — президент Лаоса, верховный правитель Малайзии, премьер Словакии, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины, председатель Народной скупщины этой страны и глава партии «Союз независимых социал-демократов».