Лукашенко сказал, когда ждать парад на День Победы в Минске

Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с журналистами в Москве, сказал, когда ждать парад на День Победы в Минске. Видеофрагмент размещен в телеграм-канале «Пул Первого».
Александр Лукашенко уточнил, что после празднования Дня Победы в Москве поедет в белорусскую столицу. Он подробно озвучил, как в Минске будут праздновать 9 Мая.
Президент отдельно рассказал и о проведении парада:
— Парады мы проводим в юбилейные дни — раз в пять лет, получается.
Лукашенко допустил, что на такой формат в будущем могут перейти и россияне.
Напомним, ранее сообщалось, что торжества ко Дню Победы пройдут в Минске 9 мая после возращения главы государства из Москвы.
Тем временем Александр Лукашенко прокомментировал Парад Победы в Москве на Красной Площади 9 Мая: «Я переживал, думал, как получится».
