Премьер Словакии Фицо заявил о возвращении «железного занавеса» в Европе

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возникновении в Европе нового «железного занавеса». Видеозапись его выступления опубликована в Telegram-канале Кремля.
«Я вижу, что у нас опять возникает “железный занавес”. Я поддерживаю взаимовыгодные, дружественные отношения», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Фицо выразил уверенность, что Россия и Словакия в ближайшее время могут предпринять несколько шагов, направленных «на воссоздание нормальных отношений».
Ранее Путин пошутил о сложном перелете Фицо на парад в честь 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Премьер-министр Словакии летел в Москву через Чехию, Германию и Швецию.
8 мая Фицо во время визита в Москву заявил, что в европейских странах история извращается, поэтому там нет уважения к событиям Второй мировой войны.